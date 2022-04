BASSANO – Sorpresi con quasi mezzo etto d’erba in macchina: tre giovani bassanesi nei guai

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La scorsa notte, un equipaggio della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, durante un controllo, ha fermato un’automobile con quattro persone a bordo. Visto il nervosismo degli occupanti del mezzo, i militari hanno deciso di perquisire i viaggiatori, recuperando 40 grammi di hashish. 29 erano in possesso di P.S., 18enne di Bassano; 10 di P.N., 19, Bassano; il resto di D.D., 19 anch’egli, sempre di Bassano. Accompagnati i giovani in caserma, il 18enne è stato denunciato, mentre gli altri due sono stati segnalati come consumatori.