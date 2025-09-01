Bassano – Nordafricano ubriaco danneggia un terrazzo privato e aggredisce i poliziotti: denunciato

Bassano del Grappa, 31 agosto 2025 – Momenti di tensione ieri mattina in un condominio di via Roma, dove un uomo in evidente stato di alterazione è stato bloccato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Intorno alle 7, un equipaggio della Sezione Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa è intervenuto a seguito di una segnalazione giunta alla linea di emergenza, che riferiva della presenza di un individuo in forte agitazione all’interno dello stabile.

Gli agenti hanno preso contatto con la richiedente, che ha indicato una porta finestra da cui si accede a un terrazzo di uso comune. Proprio lì si trovava ancora l’uomo, poi identificato come un cittadino marocchino del 1987, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti.

Lo straniero, presumibilmente sotto effetto di alcol, mostrava un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. Allontanato dal terrazzo, è stato sottoposto a perquisizione: nella tasca dei pantaloni teneva occultato un coltellino multiuso svizzero rosso in plastica, dotato di lama da 3 cm, forbice e lima per unghie.

La donna che aveva dato l’allarme ha raccontato di aver sentito urla provenire dal terrazzo e di essersi accorta dell’uomo quando questi ha iniziato a inveire contro di lei, lanciandole dei secchi e pretendendo di entrare in casa, colpendo più volte la porta finestra. In seguito ha constatato anche il danneggiamento della staffa del balcone, svitata e piegata dall’uomo.

Condotto in Commissariato, il 38enne ha mantenuto un atteggiamento ostile, minacciando e insultando i poliziotti. È stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione di domicilio, danneggiamento, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, possesso di armi od oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.