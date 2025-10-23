Bassano – Ladro in fuga dopo l’inseguimento dei Carabinieri: recuperata un’Audi RS3 rubata

Nella serata del 19 ottobre 2025, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i militari della Sezione Radiomobile hanno rintracciato un’autovettura in uso a soggetti dediti ai furti in abitazione.

Intorno alle 20.30, alla Centrale Operativa della Compagnia è giunta la segnalazione di alcuni residenti del quartiere XXV Aprile che avevano notato un’auto sospetta aggirarsi nella zona. I militari sono intervenuti tempestivamente, ma inizialmente il veicolo non è stato individuato. Dopo immediate e accurate ricerche, l’auto – un’Audi RS3 di colore grigio – è stata rintracciata in via SS. Trinità, parcheggiata sul lato sinistro della carreggiata, apparentemente senza nessuno a bordo.

Durante l’avvicinamento in forma discreta, il capo equipaggio ha illuminato con una torcia l’interno del veicolo, scoprendo che sul sedile del conducente si trovava un individuo che, con lo schienale reclinato, cercava di nascondersi. Quando il militare ha tentato di aprire la portiera del passeggero, il sospetto, per guadagnarsi la fuga, ha avviato il motore e ha urtato con violenza l’auto di servizio dei Carabinieri, ferma accanto alla sua.

Approfittando dello spazio creatosi dopo l’urto, il malvivente è riuscito ad aprire lo sportello e a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei pressi del greto del torrente Silanetto, nonostante il pronto inseguimento dei militari.

L’intera area è stata setacciata fino a tarda notte con un massiccio dispiegamento di forze, mentre sulle principali vie di accesso sono stati istituiti posti di controllo per intercettare eventuali complici o vie di fuga.

L’ispezione dell’Audi abbandonata ha permesso di rinvenire numerosi arnesi da scasso, guanti, torce elettriche, un flessibile e varie coppie di targhe verosimilmente clonate o contraffatte. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che l’auto, con targhe non corrispondenti al telaio, era stata rubata nel Lodigiano nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2025.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e condotte dai militari della Sezione Operativa, sono ora finalizzate all’identificazione del fuggitivo e di eventuali complici. Tutto il materiale recuperato è sottoposto ad accertamenti tecnici per individuare ulteriori collegamenti con episodi di furto in abitazione.

I Carabinieri hanno annunciato un ulteriore potenziamento dei controlli sul territorio, per garantire una presenza costante e un’efficace azione di prevenzione e contrasto contro ogni forma di attività illecita.