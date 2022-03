BASSANO – Guidava da quattro anni, ma la patente era falsa: denunciato 33enne

Un operaio è stato denunciato dagli agenti del commissariato bassanese: da quattro anni infatti l’uomo si aggirava in macchina con una patente falsa. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di venerdì. Durante un controllo sul territorio, gli agenti hanno fermato, in viale Delle Fosse, una Volkswagen Polo, condotta da un pakistano di 33 anni, residente in città. L’uomo ha esibito una patente rilasciata in Repubblica Ceca nel 2019 ma subito il documento appariva non conforme alle normative. Dopo un controllo più approfondito, è stato possibile che i dati anagrafici del pakistano non erano censiti nelle banche dati della Repubblica Ceca. Accompagnato in commissariato, l’uomo è ora indagato per falsità materiale e uso di atto falso; la patente falsa è stata ritirata e anche l’auto, sottoposta a fermo amministrativo. In realtà, l’uomo non aveva mai ottenuto la patente.