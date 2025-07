Bassano – Evade dalla detenzione domiciliare per andare in una sala slot, arrestato dai Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio del 15 luglio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di 38 anni, residente in città, sorpreso fuori casa nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Durante un controllo di routine, i Carabinieri non lo hanno trovato presso la sua abitazione, dove stava scontando una pena di un anno, due mesi e venti giorni per reati contro il patrimonio commessi nel 2018, in base a un provvedimento del Tribunale di Avellino.

Immediatamente sono partite le ricerche, che hanno condotto i militari a una sala slot nel quartiere San Vito, poco distante da casa sua.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in caserma e, su disposizione del pubblico ministero, riaccompagnato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, celebrato il 16 luglio. Il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e disposto la sua liberazione, ma il 38enne, essendo ancora soggetto alla misura alternativa, è stato ricondotto a casa per proseguire l’espiazione della pena.