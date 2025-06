Bassano, due nordafricani denunciati per furto: uno dei due anche per minacce e ubriachezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra il 19 e il 20 giugno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà due uomini nordafricani per furto in concorso. Si tratta di un 32enne libico domiciliato a Romano d’Ezzelino e di un 45enne marocchino residente a Cassola, quest’ultimo anche accusato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza.

L’episodio è iniziato intorno alle 21:30 del 19 giugno, quando un 23enne ivoriano ha chiamato il 112 riferendo di aver riconosciuto in Piazzale Cadorna, nei pressi del Tempio Ossario di Bassano, i presunti responsabili del furto di una banconota da 50 euro, sottrattagli poco prima da un portafoglio lasciato incustodito su una panchina in via Muhlacker.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno identificato i due sospetti assieme a un terzo uomo, un cittadino marocchino di 32 anni, poi risultato estraneo ai fatti. Nonostante la perquisizione non abbia portato al ritrovamento della refurtiva, il 45enne marocchino, in evidente stato di ubriachezza, ha tentato di aggredire il denunciante e ha poi insultato e minacciato i carabinieri davanti a numerosi passanti.

La situazione ha richiesto l’intervento di ulteriori pattuglie per riportare l’ordine e accompagnare tutti i coinvolti presso la Compagnia Carabinieri di Bassano. Anche in caserma, il 45enne ha continuato ad alternare momenti di calma a scatti d’ira, costringendo i militari a intervenire più volte per contenerlo.

Conclusi gli accertamenti, i due sono stati denunciati per furto in concorso. Il 45enne marocchino dovrà rispondere anche di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato sanzionato per ubriachezza manifesta.