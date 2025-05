Bassano, domenica la finale della gara di cucina dedicata all’asparago bianco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’asparago bianco, simbolo della tradizione gastronomica del territorio, sarà il grande protagonista di un evento speciale a Bassano: domenica 11 maggio, a partire dalle ore 17:00, il Grifone ospiterà la finale della sfida culinaria che ha coinvolto numerosi appassionati di cucina provenienti da tutta la zona.

Dopo una fase di selezione online, sono stati scelti tre finalisti che si sfideranno dal vivo nella galleria del centro per conquistare il titolo di miglior ricetta a base di asparago bianco.

A contendersi la vittoria saranno Chiara M., con una mini-quiche Lorraine con pasta brisée e asparagi; Vanessa P., con una crema di piselli con asparagi, bacon e caprino; e Steve B., con cannelloni con crema di asparagi, prosciutto e scamorza. I concorrenti dovranno presentarsi con le basi semi-pronte del loro piatto e completare la preparazione in diretta, in 12 minuti, realizzando due porzioni identiche: una per l’esposizione e una per l’assaggio della giuria, guidata dallo Chef Andrea Cesaro, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Celebrity Chef e Cuochi d’Italia.

In palio per i finalisti ci sono delle Happy Card del valore di 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo, da utilizzare presso l’ipermercato del Centro.

La giornata sarà arricchita da uno show cooking esclusivo dello Chef Andrea Cesaro, che si esibirà davanti al pubblico preparando piatti creativi e svelando i segreti della sua cucina, con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze gastronomiche locali e celebrare la passione per la cucina in un contesto di condivisione e divertimento.