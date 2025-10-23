Bassano – Danneggia tavolini di un bar, scaglia vasi di terracotta contro la vetrina: denunciato marocchino

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa, al termine di una rapida attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 38enne cittadino marocchino residente in città, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del danneggiamento degli arredi esterni di un bar del centro.

L’episodio risale alla serata del 22 settembre 2025. La titolare del locale, una 67enne di Enego, ha denunciato ai militari che un individuo, nella notte, aveva danneggiato due tavolini del plateatico esterno e infranto due vasi in terracotta, scagliandoli contro la vetrina del bar in via IV Armata. Fortunatamente, la vetrata non ha subito rotture.

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri, hanno permesso di acquisire le testimonianze di alcune persone presenti al momento dei fatti e di visionare un video registrato da un testimone, che ha immortalato chiaramente la scena. Dalla visione delle immagini, i militari hanno riconosciuto con certezza l’autore del gesto nel 38enne già noto per episodi analoghi.

L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per danneggiamento aggravato e per la violazione di un provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Vicenza nel novembre 2024, che gli vietava, per due anni, l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze di determinati esercizi pubblici della città di Bassano del Grappa, tra cui lo stesso bar oggetto dell’episodio.