Bassano, continuano i furti in abitazione: ladro messo in fuga dai cani

Il Giornale di Vicenza riporta di un altro tentato furto a Bassano, zona che continua ad essere colpita dai ladri d’appartamenti. Questa volta l’intrusione è avvenuta martedì sera, in una villetta in Margnan, zona parco Ragazzi del ’99. Alle 21.30, quando il padrone di casa ha fatto rientro, ha visto i suoi due cani correre fuori casa e lanciarsi all’inseguimento di un uomo, apparentemente sulla trentina, che inizialmente non era stato visto dai proprietari e se la stava dando a gambe dal giardino.

La vittima pensa che l’uomo sia stato messo in fuga prima di entrare in casa, ma ha trovato camera sua completamente sottosopra. Avvertito il 113 e denunciata l’intrusione alla polizia, al momento sembrerebbe che in casa dell’uomo non manchi nulla.