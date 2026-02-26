Veneto – Fuga di monossido: 1 morto e 1 intossicato (FOTO)

La squadra dei Vigili del fuoco di Padova è intervenuta ieri sera alle 20 in via Villa Laura, in zona Vigodarzere, a Padova, in supporto al personale sanitario del Suem 118 per una segnalazione di possibile presenza di monossido di carbonio, all’interno di un appartamento. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Dopo aver fatto irruzione nell’abitazione, la squadra ha rilevato la presenza di monossido di carbonio nei locali, prestando immediata assistenza ai due uomini presenti all’interno. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del fuoco per determinare l’origine dell’esalazione di monossido.