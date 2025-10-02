Bassano – Colpisce con una gomitata e rompe la vetrina di un negozio: denunciato 20enne

Bassano del Grappa, 2 ottobre 2025 – Un gesto di stizza gli è costato una denuncia per danneggiamento. I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza un 20enne bassanese, ritenuto responsabile della rottura della vetrina di un negozio del centro storico.

L’episodio risale al pomeriggio del 13 settembre scorso, quando una pattuglia dei Carabinieri era intervenuta in via Portici Lunghi dopo la segnalazione di una condomina. Sul posto i militari avevano constatato il danneggiamento e raccolto le prime testimonianze. Un esercente aveva riferito di aver udito un forte rumore e di aver visto poco dopo che qualcuno aveva infranto la vetrina del locale, per poi allontanarsi.

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana. Dalle riprese si vede un uomo passeggiare con una donna e un passeggino. Fermatosi vicino a una scalinata, il giovane si era seduto con le spalle rivolte verso la vetrina del negozio, e in un gesto improvviso e nervoso l’aveva colpita con una gomitata, mandandola in frantumi, per poi fuggire.

La proprietaria del locale, informata dell’accaduto, aveva presentato denuncia-querela. Gli accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di identificare con precisione il giovane, già noto in città, che è stato denunciato per danneggiamento in concorso.