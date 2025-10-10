BASSANOCRONACAPROVINCIA Vicenza
10 Ottobre 2025 - 16.58

Bassano – Assalto con ruspa all’azienda orafa: fuga con gioielli e metalli preziosi

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un commando ha preso di mira nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre l’azienda orafa Alessi Domenico spa a Bassano del Grappa, portando via gioielli e metalli preziosi per un valore ancora in corso di quantificazione. I banditi, con modalità paramilitari, hanno bloccato la via dei Tulipani usando quattro furgoni rubati, divelto cancelli e muretti e sfondato parte di una parete con una piccola ruspa, anch’essa sottratta poco prima da un’azienda della zona, per accedere al capannone. L’allarme è scattato immediatamente e ha permesso l’intervento rapido di carabinieri, polizia, Rangers e Civis, mentre i titolari, Paolo Alessi e i tre figli, insieme agli 85 dipendenti, hanno iniziato a sistemare i danni. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Bassano guidata dal capitano Matteo Alessandrelli, si concentrano sulle immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili e ai mezzi utilizzati per la fuga attraverso i campi circostanti. Nonostante l’ingente danno e lo choc, la ditta riaprirà i battenti già lunedì, con i titolari che hanno ringraziato le forze dell’ordine per la rapidità dell’intervento.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Bassano - Assalto con ruspa all’azienda orafa: fuga con gioielli e metalli preziosi | TViWeb Bassano - Assalto con ruspa all’azienda orafa: fuga con gioielli e metalli preziosi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy