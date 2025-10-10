Bassano – Assalto con ruspa all’azienda orafa: fuga con gioielli e metalli preziosi

Un commando ha preso di mira nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre l’azienda orafa Alessi Domenico spa a Bassano del Grappa, portando via gioielli e metalli preziosi per un valore ancora in corso di quantificazione. I banditi, con modalità paramilitari, hanno bloccato la via dei Tulipani usando quattro furgoni rubati, divelto cancelli e muretti e sfondato parte di una parete con una piccola ruspa, anch’essa sottratta poco prima da un’azienda della zona, per accedere al capannone. L’allarme è scattato immediatamente e ha permesso l’intervento rapido di carabinieri, polizia, Rangers e Civis, mentre i titolari, Paolo Alessi e i tre figli, insieme agli 85 dipendenti, hanno iniziato a sistemare i danni. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Bassano guidata dal capitano Matteo Alessandrelli, si concentrano sulle immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili e ai mezzi utilizzati per la fuga attraverso i campi circostanti. Nonostante l’ingente danno e lo choc, la ditta riaprirà i battenti già lunedì, con i titolari che hanno ringraziato le forze dell’ordine per la rapidità dell’intervento.