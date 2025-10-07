Bassano, alla vista della Polizia lancia uno spray urticante: denunciato un 18enne marocchino

È stato denunciato dalla Polizia di Stato un giovane di 18 anni, cittadino marocchino residente nel Bassanese, sorpreso con uno spray urticante non conforme alla normativa.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre 2025, durante un controllo della Squadra Volante del Commissariato di Bassano del Grappa presso un locale del centro, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani riuniti nel plateatico esterno. Alla vista della pattuglia, uno di loro ha estratto rapidamente un oggetto dalla tasca del giubbotto e lo ha lanciato alle proprie spalle nel tentativo di disfarsene.

Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato l’oggetto: una bomboletta di spray urticante a base di Oleoresin Capsicum, con getto balistico e caratteristiche tecniche non conformi alla normativa vigente. Lo spray è stato posto sotto sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giovane, che ha ammesso la proprietà dello spray dichiarando di portarlo “per difesa personale”, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere ai sensi dell’articolo 4 della Legge 110 del 1975.