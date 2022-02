BASSANO – 22enne trovato al parco con droga e soldi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di polizia statale di Bassano del Grappa, durante un controllo dedicato soprattutto a reati di particolare allarme sociale, come furti, rapine, scippi e reati in materia di stupefacenti, hanno identificato un giovane, classe 2000.

Durante un controllo al Parco Comunale “Monte Crocetta”, è stato identificato un giovane, A. G. nato nel 2000, che alla vista degli agenti ha tentato di occultare all’interno della propria cintura delle banconote.

L’azione non è sfuggita agli agenti che gli hanno chiesto di spiegare da dove provenissero i circa 200 euro, ma il giovane non ha saputo giustificare la provenienza del denaro ed ha ammesso di aver acquistato una quantità di sostanza stupefacente (circa 26 gr. di marijuana) per uso personale e di tenerla nello zaino.

Gli agenti a questo punto hanno approfondito il controllo rinvenendo anche un bilancino di precisione ed hanno pertanto esteso la perquisizione nell’abitazione del ragazzo, ove, grazie al fiuto del cane poliziotto, sono stati rinvenuti altri 45 gr. occultati sotto la sella della motocicletta.

A.G. è stato quindi denunciato in stato di libertà.