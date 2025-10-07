BASSANOCRONACA
Bassanese – Incendio nella notte in una carrozzeria: due intossicati

Paura nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre a Cassola (Vicenza), dove un incendio è divampato all’interno di una carrozzeria, estendendosi anche a una legnaia adiacente ai locali dell’attività.

L’allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino, con il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Bassano del Grappa, giunti sul posto con cinque operatori, supportati da un’autobotte e due uomini del comando di Vicenza. Le squadre hanno lavorato intensamente per contenere le fiamme e impedirne la propagazione agli edifici vicini.

Due persone hanno riportato lievi sintomi di intossicazione dopo aver inalato i fumi della combustione mentre tentavano di domare l’incendio e sono state assistite dal personale sanitario.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa tre ore di lavoro. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

