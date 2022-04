Auto ribaltata dopo tamponamento nel Vicentino: ferita la conducente

La notte scorsa, alle 22:40 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Capovilla a Carrè per un’auto finita rovesciata dopo aver tamponato un’altra vettura parcheggiata a bordo strada: ferita la conducente. I pompieri accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna era assistita dal personale sanitario del SUEM per poi essere trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.