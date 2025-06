Asiago, sei escursioni tra natura e tradizione con “Asiago in Malga”: sotto i 15 anni si partecipa gratis

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Asiago, 6 giugno 2025 – Un viaggio nella storia, nei sapori e nei paesaggi dell’Altopiano dei Sette Comuni: prende il via la rassegna “Asiago in Malga”, sei appuntamenti da giugno a settembre per scoprire il patrimonio malghivo più esteso d’Europa. L’iniziativa, promossa da Asiago Guide con il sostegno del Comune di Asiago, è pensata per le famiglie e i bambini, che potranno partecipare gratuitamente se di età inferiore ai 15 anni.

Un modo per avvicinare le nuove generazioni alla cultura della montagna, alla sostenibilità e al rispetto del territorio. Le escursioni, distribuite tra le malghe “alte” e “basse”, uniscono paesaggi mozzafiato, esperienze pratiche e racconti che intrecciano storia e natura.

«Le nostre malghe sono un tesoro di cultura, storia e biodiversità – spiega il consigliere comunale Nicola Rossi, con delega all’artigianato, all’agricoltura e alle malghe –. Sono spazi vivi, che raccontano il lavoro di chi da generazioni custodisce questi luoghi con rispetto e passione. Offrire queste esperienze ai giovani è un modo per costruire un legame duraturo con le nostre montagne».

«“Asiago in Malga” è un esempio concreto di turismo sostenibile – aggiunge l’Assessore al Turismo Ludovica Tondello –. Vogliamo promuovere le malghe come luoghi autentici, simboli del dialogo possibile tra uomo, natura e tradizione».

Il calendario degli eventi:

Sabato 14 giugno , ore 10:00–13:00:

Amore di confine a Malga Porta Manazzo – Escursione letteraria sulle tracce di Mario Rigoni Stern.

Sabato 21 giugno , ore 20:30–23:00:

Tra le stelle a Malga Campo di Costalunga – Osservazione astronomica a Cima Ekar.

Sabato 28 giugno , ore 16:00–19:00:

Le Malghe dei bambini: Malga Costalonga A – Laboratori creativi e trekking per i più piccoli.

Sabato 5 luglio , ore 15:30–20:00:

Tra fiori ed erbe di Malga Dosso di Sotto – Escursione tra pascoli e canti del Coro di Asiago.

Sabato 12 luglio , ore 20:30–23:00:

Far formaggio a Malga Campomezzavia – Esperienza serale con dimostrazione di caseificazione.

Sabato 20 settembre, ore 18:00–21:00:

Malga Valbella: il richiamo del selvatico – Escursione al tramonto per ascoltare il bramito del cervo.

Informazioni pratiche:

Costo : 10 euro a persona per ciascuna escursione.

Gratis per bambini e ragazzi sotto i 15 anni grazie al contributo del Comune di Asiago.

: 10 euro a persona per ciascuna escursione. grazie al contributo del Comune di Asiago. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria.

Contatti e prenotazioni:

📞 Asiago Guide: 347.183.68.25 (Whatsapp e chiamate)

📧 Email: info@asiagoguide.com

🌐 Sito: www.asiagoguide.com

📍 IAT Asiago: 0424.462221 | info@asiago.to