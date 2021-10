Asiago – Revocata ordinanza sulle mascherine all’aperto in centro

Da oggi 1° ottobre revoca dell’ordinanza sull’obbligo di utilizzare le mascherine in tutte le aree pedonalizzate del centro di Asiago, sino all’adozione di un successivo provvedimento coerente con l’andamento della situazione epidemiologica.



“L’Amministrazione comunale di Asiago è soddisfatta degli obiettivi raggiunti in chiave di tutela della salute, anche se è consapevole delle limitazioni conseguenti all’uso del dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie durante la stagione estiva. – commenta il Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern – Ringraziamo tutti i nostri concittadini, gli ospiti, i turisti che si sono uniformati all’ordinanza, comportamenti che hanno permesso di conferire ad Asiago l’immagine di una destinazione sicura, ordinata ed attenta alla tutela della salute pubblica”.



Nel corso della stagione estiva, nella città di Asiago sono stati effettuati molti controlli per accertarne l’osservanza, ma non sono state comminate sanzioni, le persone che non erano informate dell’obbligo della mascherina, venivano invitate ad indossarla.