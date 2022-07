ASIAGO – Precipita aliante, muore il pilota 47enne Alberto Casagrande

Poco prima delle 13:00, i vigili del fuoco sono intervenuti all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago per un aliante precipitato in fase di decollo: deceduto il pilota, Alberto Casagrande 47enne di Asiago. I pompieri arrivati dall’attiguo distaccamento, hanno estratto il pilota dalla carlinga, che è stato preso in cura dal personale del SUEM e a lungo rianimato, sul posto anche l’elisoccorso di Padova. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 47 enne di Asiago. In base ad una prima ricostruzione sembra che l’aliante in fase di decollo non avesse preso quota e che sia precipitato sull’erba fuori pista. Sembra che vi sia stato un problema con un cavo di acciaio in fase di sganciamento dal verricello. Inutili le manovre di rianimazione del 47enne. La caduta è stata vista anche da alcuni cittadini. Sul posto i carabinieri di Asiago per i rilievi e la ricostruzione. L’aliante è stato sottoposto a sequestro