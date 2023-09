Arzignano – Picchia la madre anziana: arrestato 55enne

Un arzignanese di 55 anni, G.S., autotrasportatore, è stato arrestato l’altro giorno dai carabinieri con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente la madre di 93 anni ripetutamente, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza. L’uomo ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip Roberto Venditti.

Si sarebbe dichiarato costernato ed affranto per quello che ha commesso. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Vicenza. La donna è invece ricoverata in ospedale in condizioni serie. L’uomo è stato arrestato dopo le segnalazioni di alcuni vicini. I carabinieri hanno quindi piazzato delle camere nell’immobile che hanno fatto emergere quanto accadeva.