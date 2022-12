Arzignano – Camion si ribalta in rotatoria: viabilità modificata

Un camion che trasportava un pieno carico di sassi si è ribaltato attorno alle 15 nella nuova rotatoria di via del Commercio (all’intersezione con via Montorso e via Valle). Sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza la Polizia Locale di Arzignano che comunica che la . viabilità è modificata: è CHIUSA via del Commercio in direzione di Montorso. Chi proviene da Montorso è obbligato a svoltare a destra verso la zona industriale di Arzignano.

La viabilità rimarrà tale fino alla rimozione del mezzo e alla messa in sicurezza.