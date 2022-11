Arrivata a Venezia dall’Ucraina nave con 60 mila tonnellate mais

È giunta al Terminal Rinfuse Venezia (Trv) di Porto Marghera la nave “Star Sapphire” che trasporta 60 mila tonnellate di mais ucraino.

Lo rende noto l’Autorità portuale di Venezia.



Con 232 metri di lunghezza e 32 di larghezza, la bulk carrier, partita dal porto di Chornomosk nel sud-ovest dell’Ucraina, ha atteso più di due settimane in rada a Istanbul il via libera per salpare verso Venezia.

Le operazioni di sbarco continueranno fino a giovedì e consentiranno di approvvigionare il mercato del nord-est con 35 mila tonnellate di mais, mentre le restanti 25 mila saranno destinate al porto di Ravenna.

Secondo Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale “il Porto di Venezia, grazie alla sua vocazione multi-purpouse, si trova oggi al centro del ridisegno globale delle rotte commerciali, in particolare per quanto riguarda le rinfuse agro-alimentari, settore in cui esprime una specialità riconosciuta a livello internazionale, potendo anche contare su un pescaggio maggiore rispetto agli altri porti italiani votati a questi scambi”.

