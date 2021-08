Arriva la Venezia Cocktail Week

La Florence Cocktail Week torna in autunno dal 20 al 26 settembre a Firenze per il sesto anno di fila e, a sorpresa, annuncia lo sbarco in Laguna per la prima edizione di Venezia Cocktail Week, in programma dal 13 al 19 dicembre. La kermesse dedicata al bere miscelato di qualità organizzata da Paola Mencarelli non solo conferma l’abituale appuntamento fiorentino e la terza edizione di Tuscany Cocktail Week, in programma dal 13 al 19 settembre ma rilancia. “Quest’anno stiamo organizzando una cocktail week che vuole essere un segnale di ripresa per un settore così duramente colpito -sottolinea Mencarelli-. Il momento storico non è facile ma ce la metteremo tutta per regalare alla bar industry toscana ed italiana una sferzata di energia positiva”.Per la sesta edizione della FCW saranno coinvolti tutti i cocktail bar che hanno partecipato alle cinque precedenti edizioni, dal 2016 al 2020. I cocktail bar fiorentini saranno divisi in tre categorie: bar d’hotel, cocktail bar e high volume bar, ognuno con una cocktail list creata per l’occasione. A fare da contorno alla manifestazione iniziative culturali, attività ricreative, masterclass e night shift, l’opening party, serate a tema. Grande attesa per il ritorno di Dining with the Spirits e Pizza with the Spirits: chef e pizzaioli fiorentini e toscani utilizzeranno alcolici e liquori per creare piatti e pizze da proporre in menu o in serate dedicate.L’anno si chiuderà nella Serenissima con la prima edizione della Venezia Cocktail Week dal 13 al 19 dicembre, grazie al supporto di Aman Venice. Saranno coinvolti bar d’hotel, cocktail bar e caffè storici. In programma masterclass, night shift e serate a tema, iniziative culturali e attività ricreative. Suggestivo il logo della manifestazione firmato da Piero Lissoni con Lissoni&Partners: una coppa Martini che si trasforma in gondola. La Florence Cocktail Week è pronta a veleggiare verso nuove sfide.