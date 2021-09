Arrestati nel Vicentino quattro giovani dopo un furto in villa da migliaia di euro

I carabinieri della Compagnia di Thiene hanno notato ieri la presenza di 4 individui sospetti a bordo di un Volkswagen Passat con targa rumena nella zona di Povolaro di Dueville in Via Marosticana.

Due auto sono intervenute sul luogo. Nel frattempo gli occupanti della Passat che erano rimasti in due, alla vista della pattuglia, hanno cercato di allontanarsi sulla Marosticana a bordo della loro auto ma dopo poche centinaia di metri, alle ore 11 circa, venivano fatti accostare e identificati in RUPA FLORIN (conduttore), 31enne rumeno incensurato, in Italia senza fissa dimora, BOTAN GHEORGHE (passeggero), rumeno di 20 anni incensurato, in Italia senza fissa dimora e durante l’ispezione si rinveniva all’interno dell’automobile un coltello a serramanico con lama di 9 cm e, all’interno del portafogli di BOTAN è stato trovato il documento di identità rilasciato da autorità romena di tale MOLDOVAN BOBI (che poi si scoprirà essere uno dei complici che si era introdotto all’interno di un appartamento).

L’altra autovettura dei carabinieri, senza scritte istituzionale, con a bordo il Comandante della Tenenza Ten. Federico Seracini si è mantenuta a breve distanza in Marosticana e ha potuto così notare due individui provenienti dal lato destro della carreggiata, che attraversano la strada per poi proseguire a piedi in direzione opposta.

Immediatamente i due soggetti sono stati fermati dal momento che fin da una prima ispezione si è scoperto che nascondevano un ingente quantitativo di argenteria di cui non sapevano fornire alcuna spiegazione.

Dopo alcuni minuti è arrivata in ausilio una pattuglia della radiomobile e i due soggetti, identificati in PATRUTA ALEXANDRU FLORIN, rumeno di 19 anni, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora e MOLDOVAN BOBI, rumeno di 19 anni, pregiudicato in Italia senza fissa dimora, sono stati perquisiti. Avevano con loro vari beni (argenteria, gioielli, denaro contante) di presumibile provenienza furtiva.

Successivi accertamenti hanno permesso di individuare dove era stato perpetrato il furto, nell’abitazione di un cittadino residente a Dueville.

Dopo breve indagine, anche visionando le immagini di videosorveglianza, è stato appurato che i 4 soggetti erano giunti assieme intorno alle 10:30 circa a bordo della Volkswagen Passat per posizionarsi nei pressi alla villetta dove si sarebbe consumato il furto.

A quel punto il RUPA e BOTAN sono rimasti nei pressi dell’automobile svolgendo la funzione di “palo” mentre PATRUTA e MOLDOVAN, passando per i campi si introducevano nell’abitazione verosimilmente tra le ore 10:35 circa e le 11:10 circa dopo essersi arrampicati al primo piano, e aver forzato presumibilmente con il cacciavite rinvenuto nella borsa in possesso del PATRUTA la finestra del bagno, hanno messo a soqquadro tutta la casa che si articola su un pian terreno e un primo piano.

Allarmati all’arrivo della pattuglia in uniforme i due “pali” hanno cercato di allontanarsi mentre i due autori materiali del furto sono stati individuati appena usciti dall’abitazione e fermati con tutta la refurtiva il cui ammontare complessivo era di alcune migliaia di euro.

I 4 fermati sono stati accompagnati nella Tenenza di Dueville e alle 13:30 circa, come disposto dal PM di Turno Dott. Jacopo Augusto Corno venivano dichiarati in stato di arresto e saranno trattenuti nelle camere di sicurezza delle Tenenze di Dueville e Montecchio Maggiore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del Processo per direttissimo.

Da accertamenti esperiti emergeva che il PATRUTA ALEXANDRU FIORIN E MOLDOVAN BOBI risultavano già esser stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile di Vicenza a gennaio 2021 per furto in abitazione.