Arpav: novembre 2024 il meno piovoso degli ultimi 30 anni

Novembre è stato il meno piovoso dal 1994.

Si stima siano caduti mediamente in Veneto 10 millimetri di precipitazione, contro una media del periodo 1994-2023 di 135.

Il dato emerge dal report sulla risorsa idrica dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpav).

Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono molto inferiori alla media (-93%) e sono stimabili in circa 184 milioni di metri cubi di acqua. Le precipitazioni dell’anno idrologico 2024-2025 (da ottobre a novembre) stimate per il Veneto sono mediamente di 266 millimetri, contro una media di 244 del periodo 1994-2023. Gli apporti del periodo sono invece nella media (+9%) e sono stimati in circa 4.904 milioni di metri cubi di acqua: le elevatissime precipitazioni di ottobre compensano le scarsissime di novembre.

Dopo un mese e mezzo di abbondanti precipitazioni, da fine ottobre e per tutto novembre le precipitazioni in Veneto sono state praticamente assenti, e i livelli di falda hanno cominciato a calare, in alcuni luoghi con gran rapidità. A fine novembre i livelli sono comunque ancora, in buona parte del territorio, su valori superiori a quelli attesi per il periodo.

Al 30 novembre, le portate dei maggiori fiumi veneti, in calo dalla terza decade di ottobre, sono ormai significativamente inferiori alle medie storiche su tutti i principali corsi d’acqua.