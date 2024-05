Anche Noventa alle prese con il maltempo. Il sindaco Veronese: “Grazie a tutti i volontari”

Dalla tarda sera di ieri, mercoledì 15/05/2024, il nostro Comune, come tanti paesi del basso vicentino, padovano e del veronese, è stato interessato da un’eccezionale situazione meteorologica dovuta ad un quantitativo di piogge precipitate in tempi ristretti. Ciò ha causato un’importate criticità della rete fognaria e ai principali corsi d’acqua che la ricevono. Da subito è stato attivato il COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE della PROTEZIONE CIVILE) con l’intervento delle squadre di volontari e con la presenza sul territorio delle Forze dell’ordine che hanno operato tutta la notte e ancora sono attive. È stato inoltre attivato un intervento straordinario delle squadre della Protezione Civile provinciali e dei Vigili del Fuoco.

“Ringraziamo fin d’ora tutti i volontari e gli operatori che in modo encomiabile, nei limiti del possibile, sono intervenuti su segnalazioni dei cittadini nei vari punti del paese” dichiara il sindaco Mattia Veronese. “Rispetto ad altre realtà vicine, il nostro Comune è stato meno colpito dall’evento atmosferico ma non meno gravi sono state le situazioni di criticità e la necessità di pronto intervento. Attualmente la situazione è ancora critica, i corsi d’acqua principali hanno raggiunto livelli molto alti che rendono difficoltoso per le fognature scaricare tutta la portata. Inoltre per il pomeriggio/sera di oggi, giovedì 16/05/2024, sono previste ancora precipitazioni importanti”. A tal fine è stato predisposto un punto raccolta di sacchi di contenimento a disposizione della popolazione che ne abbia necessità presso il magazzino di Protezione Civile a lato della Stazione delle corriere SVT (via C. Porta).

Il sindaco Mattia Veronese: “La Protezione Civile è sul posto per la consegna dei sacchi e fornire tutte le disposizioni del caso.

Consigliamo di non lasciare nei seminterrati auto o altri oggetti di valore. Ringraziamo tutta la cittadinanza per la collaborazione e esprimiamo solidarietà a quanti hanno subito disagi”.

In caso di emergenza ricordiamo il numero della centrale operativa dei Vigili del Fuoco: 115

Vi chiediamo di trasmettere tutte le segnalazioni ai nostri Uffici Comunali:

UFFICIO TECNICO tel. 0444/788516 – 0444/788557 – 0444/788555

POLIZIA LOCALE tel 0444/794328 – 348/3969380