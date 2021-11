Anche la Slovacchia ‘confina’ i no vax – Nuove misure in Germania?

La Slovacchia annuncia di aver introdotto restrizioni per le persone non vaccinate. “Abbiamo optato per un rigoroso contenimento delle persone non vaccinate, perché dobbiamo proteggerle”, ha detto il primo ministro Eduard Heger all’emittente pubblica RTVS.

Le persone non vaccinate non possono quindi più entrare in attività non essenziali, anche con un test negativo. Eduard Heger ha anche detto che proporrà al governo un piano di vaccinazione obbligatoria per gli anziani.

GERMANIA

Angela Merkel assicura che le attuali restrizioni in Germania “non sono più sufficienti” per far fronte alla nuova ondata epidemica.

La situazione sanitaria “sarà peggiore di qualsiasi cosa abbiamo conosciuto” finora, ha anche avvertito durante una riunione a porte chiuse dei dirigenti del suo partito conservatore CDU, secondo una fonte all’interno della formazione intervistata da AFP.