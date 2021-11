Anastacia in concerto a Bassano: data confermata

L’icona pop Anastacia ha annunciato il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour che partirà dalla Svizzera e farà tappa in città come Roma, Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove Anastaciaterrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra.

Dei cinque concerti in programma nel nostro paese, il 27 settembre 2022 farà tappa al PalaBassano2 di Bassano del Grappa, nell’evento organizzato da DuePunti Eventi.

Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il concerto sarà a favore della Fondazione Città della Speranza di Padova.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 dicembre 2021 nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti

Poltronissime Gold € 69+diritti di prevenditaPoltronissime € 60+diritti di prevenditaTribuna Centrale € 50+diritti di prevenditaTribuna sud € 40+diritti di prevenditaTribuna nord € 40+diritti di prevendita

