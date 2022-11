ALTO VICENTINO – Lo sperona in auto e poi lo prende a pugni: aggressione nell’alto vicentino

Alle 19 di sabato, un episodio di violenza è avvenuto a Mosson, nella zona di via San Lorenzo a Caltrano, verso Cogollo. Un uomo di 47 anni, A.F., dopo un incidente in auto, è stato vittima di un aggressione. L’uomo si era accorto che una macchina lo stava seguendo per strada, una Volswagen Golf di colore grigio, e aveva deciso di accostare per lasciarla passare. Questa però gli avrebbe invece tagliato la strada, speronandolo, provocando strisci e ammaccature sulla carrozzeria, in zona via Mazzacavallo. L’altro automobilista, alto all’incirca 1.85, secondo la descrizione della vittima, sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe tirato un pugno in testa all’uomo, facendolo cadere a terra. L’uomo è quindi scappato mentre A.F. ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Schio, giunta poco dopo assieme ad un’auto medica per soccorrere l’uomo.