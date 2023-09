ALTO VICENTINO – Controllo in un cantiere edile: maxi multa e due denunce

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Schio e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del

Lavoro di Vicenza, nell’ambito di una campagna tesa alla verifica del rispetto della normativa sulla

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno effettuato un accesso

ispettivo presso un cantiere edile allestito nell’abitato del comune di Malo.

L’attività di controllo portava al deferimento in stato di libertà di 2 persone – legali rappresentanti

delle imprese operanti – per aver omesso la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi ed

una terza denuncia nei confronti del coordinatore della sicurezza.

All’esito del controllo venivano elevate 3 contravvenzioni in materia di sicurezza per complessivi €

4.422 di ammenda.