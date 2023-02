ALTAVILLA – Un progetto contro la povertà educativa e a sostegno dei bisogni dei giovani

L’amministrazione comunale di Altavilla Vicentina ha approvato un bando complessivo pluriennale

di 27.541,00 euro a sostegno dei bisogni psico-relazionali della comunità di Altavilla.

La finalità del progetto, nato da uno studio condiviso fra Comune di Altavilla Vicentina, Parrocchia del Santissimo Redentore e Fondazione Capta onlus, mira alla riduzione della povertà educativa e alla promozione del benessere psico-relazionale dei giovani di Altavilla Vicentina attraverso la promozione del protagonismo giovanile volto alla cittadinanza attiva e l’aggregazione della comunità del territorio, puntando ad avviare un processo virtuoso nella comunità educante. A seguito di un focus group, organizzato da Capta per raccogliere i bisogni e le risorse della comunità giovanile di Altavilla, è emersa una forte convergenza rispetto al bisogno di luoghi di incontro tra i ragazzi preadolescenti e adolescenti.

La chiusura in casa dei ragazzi, le piccole aggregazioni informali e, man mano che i ragazzi crescono, il loro spostamento verso il capoluogo Vicenza, dove insistono le principali scuole di secondo grado, hanno portato le fasce giovani più fragili verso un maggiore rischio sia di dispersione scolastica, sia di devianza minorile.

Il focus group ha rilevato un’ottima condivisione di intenti e la convergenza delle possibili risorse da parte di tutte le istituzioni coinvolte: il Comune sul piano del sostegno istituzionale e dell’avvio, la Parrocchia del Santissimo Redentore per i locali, perfetti per un centro aggregativo, la Fondazione Capta per le risorse professionali e l’esperienza sia in campo educativo, sia in ambito di promozione della partecipazione e di sviluppo della comunità, l’Istituto Comprensivo per l’opportunità di un polo scolastico a disposizione, le associazioni di volontariato e sportive del territorio per la messa in rete delle progettualità dei ragazzi e del sostegno educativo dell’agio giovanile.

Gli obiettivi si realizzeranno nel corso di una pianificazione triennale così suddivisa:

I anno: avvio e riattivazione dei gruppi di giovani e di adulti.

Azioni previste per i giovani

FUTURE LAB (età 13/19): si tratta di una serie di laboratori di progettazione partecipata di cittadinanza attiva

giovanile. Questo tipo di lavoro fa parte della famiglia di metodi partecipativi basata sull’ascolto.

Il Future Lab prevede tre passaggi:

1) La critica, la visione distopica: in questa fase i partecipanti sono chiamati ad individuare i problemi del

vivere quotidiano, in relazione alla vita privata e collettiva, immaginando come questi possano degenerare in

un futuro negativo/distopico;

2) La creazione di un’utopia: in questa fase i partecipanti cercano invece di immaginare un futuro diverso,

migliore, in cui vorrebbero vivere;

3) La presentazione delle proposte ed analisi di fattibilità: in quest’ultima fase le idee utopiche generano

proposte concrete di miglioramento all’interno del proprio orizzonte e di vita e della propria comunità.

PEER EDUCATION (età 13/19): è un modello di educazione tra pari che si è largamente diffuso a partire dalla

fine del secolo scorso soprattutto nel mondo anglosassone. Si fonda sul riscontro scientifico dell’effetto

dell’influenza sociale nei processi di apprendimento: la ricerca psicosociale ha infatti dimostrato che le persone

sono in grado di cambiare il loro modo di pensare e di comportarsi per effetto dei processi di influenza sociale

esercitati all’interno del gruppo dei pari o dei sistemi di vita ritenuti significativi. La peer education cerca di

sfruttare l’influenza positiva che i giovani, opportunamente formati attraverso dei training, possono

responsabilmente assumersi nei confronti di altri giovani.

Azioni previste per gli adulti

CONFERENZA ATTIVA E TEATRALE: è una conferenza dove il pubblico viene stimolato e coinvolto al

fine di essere esso stesso il vero protagonista del tema affrontato.

LABORATORIO FOCUS GROUP: detto anche gruppo di discussione, è una tecnica qualitativa utilizzata

nelle ricerche delle scienze umane e sociali, in cui un gruppo di persone è invitato a parlare, discutere e

confrontarsi riguardo all’atteggiamento personale nei confronti di un tema.

FORMAZIONE DI VOLONTARI DEL TERRITORIO ED EDUCATORI VOLONTARI: al fine di

promuovere l’autonomia durante e dopo la fine del progetto si intende dar vita alla formazione e supervisione

dei volontari e degli educatori inseriti nelle varie attività progettuali.