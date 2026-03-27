In Nepal un rapper diventa Primo Ministro

Il Nepal ha un nuovo primo ministro: Balendra Shah, noto ex rapper e ora politico, ha prestato giuramento dopo una schiacciante vittoria alle prime elezioni generali del paese, segnate dalle proteste giovanili dello scorso anno.

La nomina di questo trentacinquenne rappresenta un cambiamento significativo nella politica nepalese. La sua promessa di rinnovamento ha trovato ampio riscontro tra un elettorato stanco della corruzione, del nepotismo e del governo delle élite.

Dal rap alla politica

Prima di entrare in carica venerdì, Shah – conosciuto anche come Balen – ha pubblicato una canzone piena di ottimismo sul futuro del Nepal. Nel brano, ha rappato:

“Nepalese unito, questa volta si sta facendo la storia”,

La canzone ha raccolto oltre due milioni di visualizzazioni in poche ore dalla pubblicazione, e richiama le sue origini nella scena rap underground, dove usava la musica per denunciare problemi sociali e corruzione.

Dopo soli tre anni come sindaco di Kathmandu, Shah si è alleato con il Rastriya Swatantra Party (RSP) come candidato a primo ministro, ottenendo una vittoria schiacciante alle elezioni generali di questo mese.

I suoi sostenitori lo vedono come simbolo di cambiamento e come una rottura con i fallimenti della vecchia guardia nepalese, ma alcuni osservatori si chiedono se un partito così giovane – nato solo quattro anni fa – sarà in grado di mantenere le sue promesse ambiziose.

Il rapper ribelle

Shah è nato nel 1990 a Naradevi, Kathmandu, ed è il figlio minore dei suoi genitori. Suo padre è un medico ayurvedico, mentre sua madre si è dedicata alla famiglia. Shah è sposato e vive con la moglie e la figlia.

Dopo gli studi, si è laureato in ingegneria a Kathmandu e ha proseguito la formazione nello stato del Karnataka, nell’India meridionale.

La sua fama è esplosa nel 2013, quando ha vinto una popolare gara di rap in Nepal, conquistando il pubblico con versi che esprimevano la frustrazione di una generazione oppressa e abbandonata. Successivamente ha pubblicato diverse canzoni di successo critiche verso la corruzione e la disuguaglianza sociale nella nazione himalayana.

Il suo stile distintivo – occhiali da sole neri quadrati, blazer nero e pantaloni neri – lo ha reso inconfondibile nei video musicali. Uno dei suoi brani più celebri, Balidan, ha superato 14 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il titolo significa “sacrificio” e nel testo recita:

“Mentre vendiamo la nostra identità all’estero, i dipendenti pubblici ricevono uno stipendio di 30.000 sterline e possiedono proprietà in 30 posti diversi. Chi pagherà il debito di chi lavora a sette mari di distanza?”

Sindaco di Kathmandu e ascesa politica

Nel 2022, Shah ha vinto le elezioni a sindaco di Kathmandu con una candidatura indipendente, superando partiti che avevano dominato la città per decenni. Durante il mandato, si è impegnato per ripulire la città, preservare il patrimonio indigeno e combattere la corruzione. Ha inoltre avviato una controversa campagna di demolizione degli edifici abusivi, alleviando il traffico ma suscitando critiche da parte di venditori ambulanti e residenti degli insediamenti informali.

Con la sua vittoria alle elezioni generali, l’ex rapper è ora pronto a guidare il Nepal come primo ministro, portando un vento di cambiamento e nuove prospettive nella politica del paese.