Allerta truffe a Vicenza: falsi SMS dal CAF. Ecco come difendersi

Un nuovo tentativo di smishing (truffa tramite SMS) sta colpendo i cittadini di Vicenza e provincia in queste ore. Numerose segnalazioni sono giunte alla sede della CGIL di Vicenza riguardo a messaggi ingannevoli che sfruttano il nome di un fantomatico “C.A.F.” per sottrarre denaro agli utenti.

La dinamica della truffa

I cittadini ricevono un SMS dal tono urgente che invita a cliccare su un link o a ricontattare immediatamente un numero telefonico. Il pericolo si nasconde proprio nel numero indicato: si tratta spesso di prefissi a tariffazione speciale (come 895 o 893), che possono prosciugare il credito telefonico in pochi secondi.

Il consiglio degli esperti: Se ricevete un messaggio che vi mette fretta o vi chiede di chiamare numeri insoliti, non cliccate e non chiamate. Il vero CAAF non utilizza mai queste modalità per comunicazioni urgenti di carattere amministrativo.

Come riconoscere i canali ufficiali

La CGIL di Vicenza ribadisce che l’unico modo sicuro per mettersi in contatto con i propri uffici è utilizzare i canali certificati.

Numero Unico (CUP): 0445 377490

0445 377490 Sito Web Ufficiale: Per trovare i contatti diretti delle 20 sedi in provincia, consultare esclusivamente caaf.it/veneto/vicenza.

Cosa fare se si è stati vittima della truffa?

Se avete già cliccato sul link o effettuato la chiamata, è importante agire tempestivamente per limitare i danni:

Segnalate l’accaduto: Contattate la vostra compagnia telefonica per verificare eventuali addebiti e bloccare i numeri a pagamento. Chiedete assistenza: Potete rivolgervi a Federconsumatori Vicenza, che mette a disposizione i propri consulenti per fornire supporto tecnico e assistenza legale in caso di truffe accertate.

La prevenzione resta l’arma più efficace: la coerenza delle informazioni e la verifica delle fonti sono fondamentali per navigare sicuri nel mondo dei servizi digitali.