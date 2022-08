All’addio a Ghedini anche la Casellati

Sono iniziati nella chiesa di Santa Maria di Sala (Venezia) i funerali di Niccolò Ghedini, avvocato e parlamentare di Forza Italia, morto nei giorni scorsi a Milano.

Alle esequie sono presenti il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, assieme alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, legata a Ghedini da lunga amicizia.

Il feretro è giunto alla piccola chiesa della cittadina veneziana, all’esterno della quale vi sono anche molti semplici cittadini, persone che incrociavano Ghedini in paese quando questi non era impegnato professionalmente, insieme alla sindaca Natascia Rocchi. Tra le autorità anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

Particolarmente commosso il collega di studio Piero Longo, tra i primi a giungere in chiesa. Fra gli altri presenti, Marina Berlusconi e Gianni Letta.

All’arrivo del feretro, assieme ai familiari, è stato portato anche uno dei cani dei Ghedini, un terranova nero di nome Thor, rimasto poi accucciato, in attesa, sul sagrato della chiesa.

Sopra la bara è stata appoggiata la toga da avvocato di Ghedini.