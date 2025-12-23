AIM Ambiente più vicina alla cittadinanza: da gennaio l’apertura di nove nuovi sportelli nei quartieri

Dal 7 gennaio, nei locali dei 9 centri civici della città, sarà assicurata ogni giorno, a rotazione, la presenza di un’operatrice che potrà svolgere tutte le attività amministrative e operative legate ai servizi di AIM Ambiente, come la richiesta di apertura di nuove utenze Tari, la distribuzione delle chiavette, la prenotazione dei bidoni, la ristampa delle bollette Tari, la distribuzione dei calendari, e informazioni sulle corrette modalità di conferimento rifiuti e la raccolta di eventuali segnalazioni di problematiche. Tutte queste attività, che prima venivano svolte nella sede di San Rocco, passeranno ora nei locali dei 9 centri civici decentrati.

Nel dettaglio, i giorni in cui saranno operativi gli sportelli di AIM Ambiente, nei vari centri civici dalle 9.00 alle 12.00, sono i seguenti: via Turra e Centro Tecchio il lunedì; Laghetto e Riviera Berica il martedì, Villa Tacchi e Villa Lattes il mercoledì; Via Maurisio e Ferrovieri il giovedì; e infine il Centro Proti il venerdì.

In ogni centro civico sarà installata un’adeguata comunicazione in modo che fin da subito si possa offrire un tempestivo servizio alle utenze, che comunque possono recarsi indifferentemente in uno qualsiasi dei centri civici, secondo i giorni di apertura. Gli orari e le sedi sono riportati anche in home page del sito aimambiente.it

La capillare distribuzione nei quartieri è stata possibile grazie alla stretta collaborazione instaurata da AIM Ambiente con l’Assessorato alle politiche sociali, ai quartierie alla partecipazione.

Non solo, ma va segnalato anche il contributo dato all’Azienda da parte dell’Assessorato alle risorse economiche, al lavoro e alle Pari opportunità che aveva promosso una formazione sulla Certificazione sulla Parità di Genere con l’obiettivo di valorizzare il lavoro femminile.

L’amministratore unico di AIM Ambiente Andrea Giuseppe Zanonato ha dichiarato: «Dopo la positiva esperienza vissuta nel corso del 2025 con gli incontri nei consigli di quartiere, abbiamo voluto proseguire nel percorso di attenzione verso gli utenti, con l’obiettivo di rendere i nostri servizi sempre più semplici ed accessibili. Siamo convinti che i nuovi sportelli rappresenteranno un’opportunità unica ed innovativa di contatto con il territorio».

Dichiarazione Sara Baldinato, assessore all’Ambiente: “Un passo in più nel nostro percorso di avvicinamento alle cittadine e ai cittadini di Vicenza, questo significa aprire uno sportello in ogni centro civico. Una nuova modalità che abbiamo studiato per rendere sempre più agevole, comodo e veloce avere tutte le informazioni necessarie e le piccole dotazioni di servizio per rendere il servizio fornito da AIM Ambiente pratico e vicino e per potersi aggiornare in tempo reale su tutte le novità riguardanti il nostro gestore dell’igiene ambientale”.

«Con questa iniziativa di AIM Ambiente – è il commento di Matteo Tosetto, assessore alle politiche sociali, ai quartieri e alla partecipazione – i quartieri diventano dei veri e propri centri di informazione. Si tratta di una progettualità che parte da lontano e coltivata dai consigli di quartiere per avvicinare il cittadino alle informazioni della parte pubblica. Da gennaio riusciremo quindi a promuovere le informazioni relative alla raccolta rifiuti, a come si procede per una corretta raccolta differenziata, a come comportarsi con la parte più amministrativa della Tari. Tutto questo importante servizio arriva grazie ad un importante lavoro di rete e di squadra».

Isabella Sala, assessora alle risorse economiche, al lavoro e alle Pari opportunità ha dichiarato: «Quando un uomo lascia un lavoro solitamente è per una nuova prospettiva professionale. Quando una donna lascia, nei primi anni di vita del bambino, è spesso per un lavoro di cura ancora molto, troppo sbilanciato al femminile. WeMaMy è una idea imprenditoriale che sostiene le donne in alcuni momenti ed esigenze della vita, dando loro lavoro, forza e l’invito a coltivare le proprie passioni e le proprie competenze. E’ un esempio da sostenere, e sono felice che AIM Ambiente, azienda partecipata del nostro comune sia partner in un progetto così innovativo, a favore delle donne e della cittadinanza tutta».