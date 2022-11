AGSM-AIM – Convocata l’Assemblea dei soci: nota del presidente

In data odierna si è riunito il Cda di Agsm Aim Holding che ha deliberato la ratificata dell’intervenuta convocazione dell’Assemblea dei Soci richiesta dal comune di Verona e fissata per il 7 dicembre 2022 alle 14.30 ed ha deliberato l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci anteponendo ai punti già indicati nella convocazione i seguenti:

1 – Revoca per giusta causa dell’Amministratore e Consigliere Delegato Ing. Stefano Quaglino, delibere inerenti e conseguenti.

2 – Delibera dell’azione di responsabilità dell’Amministratore e Consigliere Delegato Ing. Stefano Quaglino.

Segue una nota del presidente Agsm-AIM Stefano Casali

“Certamente i sindaci Tommasi e Rucco soci di Agsm Aim , saranno orgogliosi dell’operato del CdA che ha svolto un importante lavoro a tutela della società. L’indagine condotta, su delega dell’intero CdA, dal consigliere Fabio Sebastiano, che a sua volta si è avvalso di professionisti indipendenti, autonomi e di indiscussa professionalità, ha evidenziato alcune criticità in merito all’operato della direzione. Peraltro il Sindaco Tommasi, ha chiesto la revoca solo dello scrivente e dalla consigliera Vanzo. Tutti i documenti sono , come sempre, a disposizione di Tommasi e Rucco, ed ovviamente sono pronto ad illustrare ai sindaci i risultati.

Ora , auspico che in tutte le sedi preposte siano ampiamente intraprese tutte le iniziative ed azioni per accertare gli eventuali profili di responsabilità sulle condotte oggetto di analisi. Lascio ora, orgogliosamente e doverosamente cristallizzati ai soci tutti gli elementi necessari per le loro aggiornate valutazioni di competenza”.