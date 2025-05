AGMS AIM apre sportello a Noventa Vicentina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

AGSM AIM Energia, società di vendita di energia elettrica e gas del Gruppo AGSM AIM, ha inaugurato un nuovo sportello commerciale a Noventa Vicentina, in via Broli 27/A. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici aziendali, del sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese e di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.

Il nuovo sportello, caratterizzato da un design moderno e accogliente, è stato progettato per riflettere l’immagine istituzionale di AGSM AIM e offrire ai clienti un ambiente funzionale e confortevole. Con l’obiettivo di garantire un servizio di prossimità efficiente e dedicato, lo sportello è rivolto a cittadini, attività economiche e associazioni del territorio.

All’interno del nuovo punto vendita, i clienti possono ricevere consulenze su tariffe e bonus, ottenere supporto nei passaggi contrattuali e accedere a offerte personalizzate.

Lo sportello è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 9:00 alle 15:00.

Con l’apertura di questo nuovo sportello AGSM AIM Energia conferma il proprio impegno nel garantire servizi sempre più vicini alle persone, rispondendo alle esigenze del territorio con professionalità e innovazione.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile visitare la sezione Contatti del sito web aziendale.

Fabio Candeloro, consigliere delegato di AGSM AIM Energia: “Siamo orgogliosi di inaugurare il primo di una serie di store che apriremo nei prossimi mesi in Veneto e Lombardia, partendo da territori per noi storici come Noventa Vicentina. Questi nuovi spazi saranno prima di tutto centri di informazione e ascolto, pensati per supportare cittadini e imprese nella gestione consapevole dell’energia. Vogliamo ribadire l’importanza che comunità e persone assumono nel piano di crescita e sviluppo di tutto il gruppo AGSM AIM, consapevoli che valori come vicinanza e trasparenza sono fondanti per la nostra azienda. Intendiamo infatti collaborare attivamente con amministrazioni, scuole e realtà produttive per promuovere risparmio energetico, efficienza e progetti dedicati sia ai più fragili sia ai giovani”.

Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina: “Ringrazio AGSM AIM Energia per questo investimento che rafforza il legame con il nostro territorio e con tutta l’area Berica, ricca di imprese, cultura e opportunità. Avere al nostro fianco un’azienda storica, attenta ai bisogni dei cittadini e impegnata nella tutela dei più vulnerabili e nella lotta alle truffe, è un valore aggiunto per la comunità. Auguro buon lavoro e confermo la disponibilità dell’amministrazione a collaborare per iniziative a favore dei cittadini”.