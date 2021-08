Ad Arzignano torna il Festival degli anni ’80

Torna ad Arzignano il Festival degli anni ’80. Un appuntamento che, dopo la prima edizione dello scorso anno, è confermato ed è destinato a diventare una delle classiche della città di Arzignano e per gli appassionati di quegli anni affascinanti. L’appuntamento è nelle piazze del Centro, il 4 e 5 settembre nelle piazze del centro.



Dopo il successo dello scorso anno sarà riproposto, con un calendario ancora più ricco, il Festival che ci fa rivivere quel periodo di memorabili produzioni televisive, di grandi produzioni artistiche, cinematografiche e musicali, ma anche di successi sportivi e di creazione di importanti oggetti di moda e design e di leggendari modelli d’auto… il decennio dei videogiochi al bar, del Wrestling e del boom dello street food.



Per chi si fosse perso la prima edizione ecco un video che mostra i momenti magici dell’originale appuntamento arzignanese: https://www.youtube.com/watch?v=HkBCCXomGnQ&ab_channel=EliaPozzan



Tutto questo si potrà rivivere nelle piazze del centro di Arzignano, sabato 4 e domenica 5 settembre con un ricco calendario che permetterà a tutti di tuffarsi negli anni ’80, di conoscerli, di assaporare in tutte le sue forme un periodo memorabile



** ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80 **

(sabato 4 settembre dalle ore 16 fino alle 23 circa)

– La De Lorean di Ritorno al Futuro

– Kit di Supercar

– La Moto di Terminator 2

– Ferrari 308 GTS di Magnum P.I.

– La Spaccatutto del cartone animato Wacky Races

Possibilità di foto ricordo ed incontrare alcuni dei personaggi delle vostre saghe preferite



** VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI 80 **

(sabato 4 settembre dalle ore 16 fino alle 23 circa)

Esposizione e possibilità di giocare con 20 cabinati originali per rivivere le sfide dei record a Space Invaders, Pac-Man, Mario Bros., e molti personaggi dei videogiochi.



** MERCATINO ANNI ’80 **

(sabato 4 settembre dalle ore 16 fino alle 23 circa)

Mercatino con prodotti legati ai giocattoli, ai vinili, alle magliette, alle console casalinghe e a tutti i prodotti di consumo che si trovavano nei negozi negli anni 80’.



** LA TANA DELLE TIGRI! **

(sabato 4 settembre e domenica 5 settembre, spettacoli alle ore 16, 18 e 20 – Piazza Campo Marzio)

I combattimenti dell’Uomo Tigre!

3 spettacoli al giorno con esibizione dell’Uomo Tigre e i personaggi della tana delle Tigri.

8 lottatori diversi e gli incontri si svolgeranno con il supporto del pubblico. Durante le pause dei combattimenti, possibilità di selfie con i wrestler



** STAND STAR WARS **

(sabato 4 settembre dalle ore 21.30 spettacolo laser)

scene della saga, esibizione di combattimenti con le Lightsaber (le spade Jedi) e, alla sera, parate in costume.



** GHOSTBUSTER **

(sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 10 alle 23)

Esposizione in passeggiata per le vie del centro cittadino



** La Mente di Tetsuia **

(domenica 5 settembre alle 21.30)

Musica di accompagnamento con le sigle musicali dei cartoni animati anni 80 cantati dal gruppo



** TRUCK FOOD **

(da venerdì sera fino a tutta domenica)



Truck Food con una ricca proposta gastronomica nella piazze del centro per arricchire i momenti di intrattenimento e di convivialità (sempre nel mantenimento delle distanze, con abbondante presenza di tavoli)