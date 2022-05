A31 Valdastico: chiuso svincolo Vicenza Nord nel weekend

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per effettuare dei lavori di pavimentazione in A31 saranno chiusi al traffico, dalle 21 di venerdì 13 maggio alle 14 di domenica 15 maggio, gli svincoli di Vicenza Nord in uscita provenendo da Vicenza/Rovigo e da Piovene Rocchette.

L’intervento sarà ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.