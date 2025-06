A Vicenza nasce la nuova Piazza Cabianca: eventi estivi in zona Matteotti-Barche

Nasce un nuovo format di eventi tra piazza Matteotti, contra’ Cabianca e contra’ delle Barche. Si chiama Piazza Cabianca, perché il tratto di strada che lo ospiterà diventerà completamente pedonale.

Per presentare l’iniziativa oggi si sono dati appuntamento in contra’ Cabianca l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, il promotore Luca Dal Lago del Bacaro della Pizza e i referenti degli altri locali che hanno aderito al progetto, ovvero Signorvino, Fattore F, Julien e The Glam Hotel.

«Quando i gestori dei locali si mettono assieme per promuovere occasioni di intrattenimento per i cittadini – ha dichiarato l’assessore Cristina Balbi – l’amministrazione comunale non può che essere al loro fianco. Come per i bar che organizzeranno concerti estivi infrasettimanali nei plateatici, anche a Piazza Cabianca abbiamo assicurato il massimo supporto della struttura comunale, concedendo gli spazi richiesti e prevedendo le necessarie modifiche alla circolazione. Questa è la strada giusta per rendere la città sempre più viva e attrattiva, e quindi anche più sicura. A maggior ragione in questa zona, dove la riqualificazione dell’ex Macello, chiuso da decenni, porterà con sé nuove funzioni con gli alloggi per gli universitari e piazza Matteotti libera dalle auto».

«Piazza Cabianca – fa sapere il consigliere comunale Stefano Dal Pra Caputo che ha seguito il progetto – nasce da un percorso di lavoro condiviso, che ha coinvolto diverse attività commerciali della zona. Le ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrati nel costruire insieme un nuovo modo di vivere la zona di piazza Matteotti. La direzione è chiara: valorizzare la piazza trasformandola, nel tempo, in uno spazio pensato per le persone – cittadini e turisti – e non solo per le auto».

Tre i weekend in cui aprirà Piazza Cabianca, allestita con tavoli e panche nell’area chiusa alla circolazione dj set, performance artistiche e di strada e una piccola mostra mercato.

Si parte sabato 21 giugno con From disco to disco e domenica 22 con Lezza dj set (ore 16) e Madama e Camilla più Live Painting Nero 100 e Amae Paint Experience.

Piazza Cabianca tornerà il 12 e 13 luglio e il 6 e 7 settembre.

Il sabato l’iniziativa avrà orario 18-24, la domenica Piazza Cabianca sarà aperta dalle 10 alle 23. La musica sarà spenta mezz’ora prima della chiusura degli eventi.

Gli organizzatori si impegnano a rispettare i limiti acustici, la particolarità dei luoghi e la buona convivenza con i residenti.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, contra’ Cabianca sarà chiusa alla circolazione veicolare dall’incrocio con contra’ delle Barche al civico 15.