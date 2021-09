A Vicenza corsi anti-rapina per commercianti

La formazione, a costo zero per titolari e dipendenti delle aziende del commercio, turismo e servizi, è svolta dal personale della Questura

Confcommercio Vicenza, tramite l’attività svolta da ESAC Formazione, propone ai titolari delle aziende del commercio, turismo e servizi e ai loro dipendenti, di partecipare ai corsi per gestire correttamente e prontamente le situazioni di emergenza in caso di rapina o di aggressioni nei luoghi di lavoro.

Le attività proposte sono a costo zero per chi si iscrive ai corsi, in quanto sono parte del progetto, totalmente già finanziato, “Informare e formare per una gestione efficace delle situazioni di emergenza”, approvato con delibera ULSS8 nr.1681/2019.

L’obiettivo è preparare gli operatori ad affrontare i rischi e i momenti critici in cui può essere a rischio la loro incolumità attraverso l’apprendimento di tecniche di difesa e di protezione, ma, altresì promuovendo la consapevolezza e la prevenzione ai rischi .

I corsi si terranno martedì 14 settembre 2021 – 6 ore con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 e martedì 21 settembre 2021 – 6 ore con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 presso il Centro Formazione Esac di Via Piazzon, 40 a Creazzo (VI). I corsi saranno tenuti dal personale della Questura di Vicenza.

Per partecipare è necessario contattare Esac Formazione: info@esacformazione.it o 0444 964300. I posti disponibili sono limitati, ma In caso di eccesso di richieste sarà valutata la possibilità di organizzare ulteriori edizioni del medesimo corso.