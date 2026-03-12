Veneto – Dentista rapinato e malmenato in casa da 3 balordi: arrestato un 20enne

“Il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri di Pieve e Vittorio Veneto per il tempestivo intervento e per l’esemplare attività investigativa che ha portato, in poche ore, all’arresto di uno dei presunti responsabili della violenta rapina avvenuta nella serata di ieri a Pieve di Soligo. Un’azione rapida e professionale che dimostra ancora una volta la grande capacità operativa e la presenza costante dell’Arma sul territorio, elementi fondamentali per garantire sicurezza e tutela ai cittadini”. E’ il commento del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani alla notizia della violenta rapina avvenuta ieri sera alle 22 ai danni dell’odontoiatra Alessandro Bubola e della sua famiglia, aggrediti in casa. “A questo professionista e ai suoi cari, costretti a vivere momenti di grande paura nella propria abitazione, va la mia più sentita solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità veneta – dichiara Stefani -. Episodi come questo colpiscono profondamente perché avvengono nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per ogni persona: la propria casa”. “Dalle prime informazioni emerse, il 20enne arrestato risulterebbe già noto alle forze dell’ordine. E’ un elemento che non può lasciarci indifferenti. Confido che le indagini consentano di individuare al più presto anche gli altri complici coinvolti nella rapina”. “Tutti noi, a partire dalle istituzioni – conclude Stefani –, continuiamo a sostenere con convinzione il lavoro delle forze dell’ordine e tutte le iniziative utili a rafforzare la sicurezza nei nostri territori, perché la tutela dei veneti e delle famiglie resta una priorità assoluta”.