Fare gli assaggiatori di formaggio professionisti? Ora si può
La delegazione provinciale di Vicenza dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi ha programmato un corso di primo livello per aspiranti assaggiatori di formaggi dal 18 marzo al 27 maggio, a Vicenza presso la sede dell’Associazione regionale allevatori del Veneto (AraV) in via Leonardo Da Vinci, ex Foro Boario.
Il corso è rivolto a tutti coloro che, per interesse personale e/o professionale, desiderano migliorare le proprie conoscenze sui formaggi. Le lezioni sono 10 (con una parte teorica e una pratica di assaggio di 3 formaggi ad ogni lezione), di mercoledì, ognuna ha la durata di 2 ore per un totale di 20 ore e sono tenute da relatori maestri assaggiatori dell’Onaf. Attraverso un assodato metodo di assaggio e analisi sensoriale con l’utilizzo di una scheda, i partecipanti arriveranno ad essere in grado di riconoscere e descrivere le caratteristiche organolettiche dei formaggi selezionati.
“Dal 2017 ad oggi, in provincia di Vicenza – precisa il delegato Onaf Paolo Dal Maso – sono stati realizzati
ben 7 corsi di primo livello con la partecipazione di 310 soci in totale e 2 corsi di secondo livello con 67
soci. La nostra delegazione è anche tra le prime 4 in Italia per numero di soci, in linea con l’importanza a
del settore lattiero caseario di cui Vicenza vanta il primato regionale”.
L’Onaf, associazione senza fini di lucro, si è costituita presso la Camera di Commercio di Cuneo nel 1989
con l’obiettivo di promuovere, prima in Italia, le qualità dei formaggi italiani tra un pubblico sempre più
ampio e preparato attraverso l’utilizzo della tecnica dell’assaggio. L’attività dell’Onaf è quindi prevalentemente rivolta alla formazione con lo scopo di promuovere, diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioni lattiero-casearie.
“Con questo corso ad interesse provinciale – prosegue Dal Maso – la nostra delegazione vuole valorizzare anche la qualità delle produzioni casearie locali, in generale, ed in particolare quella dei formaggi a denominazione di origine protetta che qui vengono prodotti (Asiago Dop, Grana Padano Dop, Provolone Valpadana Dop)”.
Informazioni specifiche sul corso si possono ottenere scrivendo a: vicenza@onaf.it oppure consultando il
sito web www.onaf.it. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 marzo.