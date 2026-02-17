Rapine seriali nei negozi: denunciati due giovani fratelli (FOTO)

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà alla

Procura della Repubblica di Vicenza due fratelli di origine laziale, da qualche mese dimoranti nel

Comune di Rosà, rispettivamente di 20 e 18 anni, entrambi già censiti penalmente, in quanto ritenuti

responsabili, in concorso tra loro, delle rapine – consumate e tentate -, verificatesi nell’ultimo

periodo nel territorio bassanese. Una era avvenuta lo scorso 15 gennaio, ai danni di un bar a Rosà, via Manzoni, nel corso della quale riuscivano ad rubare alla dipendente, sotto minaccia di un martello 800 euro e un telefono cellulare. Un’altra il 20 gennaio, ai danni di un supermercato di Rosà, in via De Gasperi dove, sempre con un martello, tentavano di costringere la cassiera presente ad aprire loro il cassetto del registratore. Un’altra il 6 febbraio, ai danni di un fast-food di Bassano del Grappa, in va Ca’ Dolfin, nel corso della quale, mediante l’utilizzo di una pistola, costringevano la direttrice a consegnare loro

3000 euro. E ancora, un’altra l’11 febbraio, ai danni di altro fast-food di Bassano del Grappa, in via Capitelvecchio, dove, minacciato con la pistola un dipendente, dagli stessi intercettato mentre usciva da una porta secondaria, non riuscivano ad accedere all’interno del locale e a portare a compimento

il loro intento criminoso grazie alla pronta razione dell’uomo.

