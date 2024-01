A Vicenza continuano le ronde per la sicurezza del MIS

Nuova ronda del Mis di Vicenza. Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza. “Ieri sera – giovedì 18 gennaio – i militanti del MIS Vicenza si sono mossi in forze nelle zone di San Felice e Via Allende per la loro usuale Passeggiata per la sicurezza.

“Dall’area di Campo Marzo e Piazzale Bologna, luoghi da sempre bersaglio delle nostre uscite – spiega Gian Luca Deghenghi, portavoce della formazione politica cittadina – abbiamo ampliato il raggio d’azione ai quartieri di San Felice e San Lazzaro, zone alla ribalta delle cronache per i numerosi episodi criminosi degli ultimi tempi.

Accompagnato da alcuni volonterosi residenti, che ringraziamo per il supporto, un gruppo di una ventina di nostri militanti ha svolto, con la sola presenza su strada, quella funzione di deterrente verso le attività di spacciatori e malintenzionati che è lo scopo delle Passeggiate per la sicurezza.

La nutrita presenza delle forze dell’ordine che sempre accompagna le nostre uscite, poi, ha completato l’opera di ripristino momentaneo della totale sicurezza nella zona.

Da anni portiamo avanti caparbiamente l’iniziativa delle Passeggiate per la sicurezza – ribadisce Deghenghi – perché le riteniamo un modello efficace di lotta al degrado.

Se replicato da altri gruppi di persone, come semplice presenza fisica di cittadini a presidio del territorio, può essere la formula vincente per aumentare di molto la sicurezza e l’ordine nei quartieri assediati da degrado e criminalità di strada.”

La nota del Mis continua con una considerazione sul Controllo di vicinato, al centro dell’attenzione e delle polemiche in questi giorni:

“Il Controllo di vicinato è iniziativa sicuramente apprezzabile e da incoraggiare, ma non deve far passare il messaggio che il ruolo del cittadino si esaurisca nella mera segnalazione di episodi e situazioni di degrado o illegalità.

Segnalare e chiedere interventi non è – la situazione attuale della sicurezza in città lo testimonia – garanzia di innescare risposte concrete e tempestive.

Per questo il Mis Vicenza invita tutti a fare uno sforzo in più ed organizzarsi per presidiare, in maniera legale e pacifica ma ben visibile, il territorio.

Visto il preoccupante panorama della sicurezza cittadina – conclude la nota – ogni forma di impegno dei vicentini per contribuire a migliorarlo va promosso e premiato.

Chi, come il sindaco, lo liquida con toni dispregiativi come ‘’sicurezza fai da te’’ , forse non ha ben capito o non ha a cuore la condizione di pericolo che residenti e commercianti di molte zone di Vicenza vivono quotidianamente sulla propria pelle.”