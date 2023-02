A Vicenza 332 domande d’iscrizione nelle scuole d’infanzia

Sono 332 le domande di iscrizione alle 17 scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2023/2024. Le richieste risultano stabili, anche se in leggera diminuzione rispetto al 2022 quando si registravano 356 iscrizioni. Il lieve calo delle domande non comporta comunque la perdita di sezioni.

“Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia tengono a dimostrazione del fatto che i nostri servizi funzionano e sono competitivi – spiega l’assessore all’istruzione Cristina Tolio –. Il leggero calo rispetto all’anno scorso non preoccupa minimamente, poiché in corso d’opera si aggiungono sempre nuovi bambini, l’anno scorso le ulteriori domande arrivate dopo la chiusura delle iscrizioni sono state 90. Il dato veramente incoraggiante è che il numero delle sezioni, che possono accogliere per norma da un minimo di 15 ad un massimo di 29 alunni, non viene toccato. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di tenere in piedi e sostenere tutte le scuole di quartiere, in modo tale da favorire attività e collaborazionitra i genitori anche al di fuori dalla scuola e forme di mobilità e spostamenti sostenibili”.

In totale i posti a disposizione nelle 17 scuole dell’infanzia sono 950, di questi 572 sono assegnati ai bambini che proseguono il ciclo scolastico e 378 sono liberi. Tra le 332 domande pervenute, 21 sono di non residenti a Vicenza. Al momento le liste d’attesa si riscontrano in cinque scuole: Giuliari (3 bambini), M. N Trevisan (4), A. Palladio (2), S. Gaetano (1), S. Lazzaro (14).

“Per quanto riguarda le liste d’attesa, soggette a continui cambiamenti, – prosegue l’assessore Tolio -, come di consueto non lasceremo da sole le famiglie ma le assisteremo proponendo loro soluzioni, sia nella scuole comunali sia in quelle statali, dove c’è disponibilità”.

Il 15 marzo la graduatoria provvisoria sarà disponibile nel sito del Comune, nella sezione pubblicazioni online, altre gare e avvisi. Successivamente verranno pubblicate le graduatorie definitive il 30 marzo. Dal 31 marzo al 31 maggio verranno riaperte le iscrizioni considerate “fuori termine”.

“Anticipo che anche i dieci asili nido comunali – conclude l’assessore Tolio – risultano decisamente appetibili: ad oggi, con le iscrizioni ancora chiuse, abbiamo già il tutto esaurito con 424 bambini iscritti e 210 in lista d’attesa dall’anno educativo precedente. Una situazione che non deve spaventare le famiglie, poiché molti bambini compiranno tre anni e si sposteranno alle scuole dell’infanzia, ma che attesta piuttosto l’ottimo lavoro fatto in questi anni. Ci tengo a ricordare che, con la precisa intenzione di soddisfare tutte le richieste, abbiamo portato a casa finanziamenti nell’ambito del Pnrr con i quali amplieremo la capienza agli asili nido San Lazzaro, Turra, e Piarda e realizzeremo una nuova struttura all’ex scuola Fogazzaro in Riviera Berica”.