A Noventa Vicentina restauro in corso alla Sala Consiliare di Villa Barbarigo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Dopo il restauro delle facciate esterne e il consolidamento del tetto, proseguono i lavori a Villa Barbarigo – Rezzonico, sede del Comune di Noventa Vicentina. È partito un importante intervento sulla Sala Consiliare: da circa una settimana si sta consolidando la soletta del secondo piano, agendo direttamente su tutte le travi portanti con una tecnica innovativa.

“Per eseguire l’intervento – spiega il sindaco Mattia Veronese – è stato necessario rimuovere tutte le piastrelle in cotto che verranno ricollocate a lavoro finito. I lavori, affidati a una ditta specializzata nel restauro di edifici storici, sono seguiti dal prof. Paolo Faccio dell’IUAV di Venezia. Il costo complessivo è di circa 150.000 euro e il cantiere durerà dai 4 ai 5 mesi. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo per la collaborazione i cittadini”.

Nel frattempo, le sedute del consiglio comunale si terranno in altre sale della villa.

Per i cittadini:

• Ufficio Ragioneria e Tributi: accessibile tramite l’ascensore interno (ingresso dall’anagrafe);

• Ufficio Tecnico: rivolgersi alla segreteria e protocollo al secondo piano.