A Lonigo non va in scena il russo ‘Lago dei Cigni’ ma ‘Giselle’: l’ordine da Kiev al Balletto Classico Ucraino

Nella foto il saluto dei ballerini dell’Étoiles dell’Opera Nazionale dell’Ucraina dal Teatro Comunale di Ferrara in viaggio verso il Teatro di Lonigo

La comunicazione del Teatro Comunale di Lonigo è più che esaustiva.

Questa sera a Teatro niente Lago dei Cigni, del russo Pëtr Il’ič Čajkovskij ma ‘Giselle’ di Adolphe Charles Adam. L’ordine, al corpo di ballo ucraino (Balletto Classico Ucraino) è arrivato direttamente dalla National Opera of Ukraine e dal Ministero della Cultura di Kiev. Da sottolineare quindi che non si tratta di una scelta del Teatro Comunale di Lonigo.

“A malincuore – scrive il direttore amministrativo Giuseppe Sparacio – siamo costretti a comunicare che dopo i gravi fatti occorsi a Bucha, Hostomel e Mariupol il Corpo di Ballo ci ha informati, in data odierna, che la National Opera of Ukraine ed il Ministero della Cultura Ucraini hanno intimato loro di non portare in scena questa sera “Il Lago dei Cigni” con le musica del compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Il Teatro Comunale di Lonigo pur rammaricato di questa decisione, accetta la proposta di sostituzione del “Lago dei Cigni” con “Giselle”, balletto romantico in due atti del 1841 e caposaldo fondamentale del repertorio della danza mondiale.

Il prezioso contributo degli sponsor ha permesso al Teatro comunale di organizzare l’evento a scopo benefico e di devolvere l’intero incasso a sostegno del popolo ucraino, confidiamo pertanto nella vostra comprensione ed auspichiamo che lo spettacolo possa essere ugualmente di Vostro gradimento.

Il Teatro Comunale scusandosi per il disagio arrecato si impegna, comunque, a rimborsare il biglietto a coloro che non fossero più interessati a partecipare e che lo richiederanno alla biglietteria”.

L’appuntamento è per questa sera giovedì 7 aprile 2022 ore 21.00.

Info e prenotazioni: biglietteria@teatrodilonigo.it0444 835010 (in orario di biglietteria).