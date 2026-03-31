A LONIGO NASCONO I NUOVI AMBULATORI DI MEDICINA GENERALE GRAZIE ALLA FONDAZIONE MIOTTI… E IL 10 APRILE LA PAELLA SOLIDALE
A Lonigo prende forma il cantiere per la realizzazione dei nuovi ambulatori destinati alla medicina generale di base, un progetto finanziato e sostenuto dalla Fondazione Miotti, proprietaria dei locali. I lavori, che si prevede termineranno entro la fine dell’estate, porteranno alla creazione di strutture moderne e funzionali a disposizione della comunità.
Parallelamente, prosegue la realizzazione del nuovo centro diurno per l’Alzheimer, collegato al Centro Servizi per Anziani Villa Serena, un progetto dal valore complessivo di circa 1 milione di euro, di cui 850 mila messi a disposizione dalla Fondazione. La città di Lonigo si prepara quindi ad accogliere strutture all’avanguardia per la salute e l’assistenza, arricchite da numerose iniziative sociali, tra cui la Paella solidale in programma il 10 aprile.