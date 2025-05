A Gardaland weekend con Peppa Pig

Peppa Pig Land a Gardaland, unica in Italia, dà il via a un weekend speciale

Benvenuta Evie Pig! Un evento festeggiato con entusiasmo in tutto il mondo e celebrato anche a Gardaland Resort dove la coloratissima Peppa Pig Land, dal 2018, conquista famiglie e bambini, insieme alle amate camere tematizzate del Gardaland Hotel dedicate alla simpatica maialina.

In occasione della nascita di Evie Pig, sabato 24 e domenica 25 maggio Gardaland Resort ha in programma un weekend speciale: ad accompagnare Peppa Pig nei due giorni ci sarà anche il fratellino George per un esclusivo meet & greet tra sorrisi, abbracci e simpatici scatti ricordo.

Tutti i bambini sono invitati a partecipare ai festeggiamenti portando un disegno di auguri personalizzato, da consegnare direttamente ai due amatissimi protagonisti della famiglia Pig!

Sotto licenza di Hasbro – azienda leader nel settore dei giochi, delle IP e dei giocattoli e pensata per i bambini tra i 3 e i 5 anni, Peppa Pig Land si conferma una delle aree più amate del Resort. Due grandi portali colorati introducono le famiglie in un mondo di gioco e immaginazione, dove è possibile visitare la casa di Peppa, salire sull’Isola dei Pirati, viaggiare con il Trenino di Nonno Pig e volare sulla Mongolfiera di Peppa.

Ispirata alle avventure più amate del cartone, l’area propone spazi interattivi, giochi all’aria aperta, pozzanghere di fango, attrazioni pensate per i più piccoli e uno shop tematico: il negozio del Signor Volpe, dove sarà possibile trovare souvenir esclusivi. In occasione della nascita di Evie Pig, sabato e domenica gli acquisti effettuati all’interno del negozio saranno scontati del 10%.

A Gardaland il divertimento firmato Peppa Pig continua anche dopo il tramonto con le camere tematizzate al Gardaland Hotel. Richiestissime e tra le più prenotate, le due camere permetteranno ai più piccoli di vivere un’esperienza unica insieme a tutta la famiglia e di sentirsi partecipi del mondo di Peppa.

Dal suo debutto, Peppa Pig ha conquistato il cuore dei bambini in tutto il mondo: oggi è tradotta in oltre 40 lingue, trasmessa in 180 Paesi e in Italia – dove è arrivata nel 2008 – è diventata la serie più amata dai piccoli. Le sue storie semplici e genuine trasformano ogni piccola avventura quotidiana in un’esperienza coinvolgente. Oggi Peppa è molto più di un personaggio animato: è un vero fenomeno culturale, disponibile in Italia a Gardaland Resort.